В субботу в Петербурге сохранится жара, в воскресенье немного похолодает

Выходные в городе на Неве будут преимущественно без осадков.

В субботу, 27 июня, в Петербурге сохранится по-летнему жаркая погода. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью поднимется до +17…+19 градусов. Днем потеплеет до +27…+29 градусов. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 3-6 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 757 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 июня, будет преимущественно без осадков. Столбики термометров днем покажут +23…+25 градусов.

Ранее россиянам рассказали о погодных аномалиях в июне.

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