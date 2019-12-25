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Россиянам рассказали о погодных аномалиях в июне
Сегодня, 8:29
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matveyvn

Россиянам рассказали о погодных аномалиях в июне

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Выше нормы на 4-8 градуса температура воздуха установится на азиатской части страны.

Россиянам рассказали о погодных аномалиях в июне. Соответствующее сообщение появилось на сайте Гидрометцентра.

В нём сказано, что на европейской части России до конца месяца температура не будет выходить за пределы нормы. В отличии от Приволжского федерального округа и Урала, где будет примерно на четыре градуса холоднее, чем обычно в июне.

Выше нормы на 4-8 градуса температура воздуха установится на азиатской части страны.

В Москве и Санкт-Петербурге ожидается погода примерно в +16 градусов тепла — что соответствует норме.

Ранее мы сообщали, что Петербург в четверг ожидает жаркая погода.

Теги: июнь, лето, погода, тепло
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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