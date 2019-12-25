Россиянам рассказали о погодных аномалиях в июне. Соответствующее сообщение появилось на сайте Гидрометцентра.
В нём сказано, что на европейской части России до конца месяца температура не будет выходить за пределы нормы. В отличии от Приволжского федерального округа и Урала, где будет примерно на четыре градуса холоднее, чем обычно в июне.
Выше нормы на 4-8 градуса температура воздуха установится на азиатской части страны.
В Москве и Санкт-Петербурге ожидается погода примерно в +16 градусов тепла — что соответствует норме.
Ранее мы сообщали, что Петербург в четверг ожидает жаркая погода.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все