Петербург в четверг ожидает жаркая погода

В этот день в городе осадков не ожидается.

Стало известно, какой будет погода в Санкт-Петербурге в предстоящий четверг. По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", на которые ссылается городское ГУ МЧС, 25 июня в городе ожидается погода без осадков.

Ветер примет северо-западное и западное направления. Ночью он будет дуть со скоростью в 2-7 м/с, а днем – 6-11 м/с. Ночная температура воздуха составит 17-19 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Фото: Piter.tv