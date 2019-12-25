В воскресенье в Петербурге обещают мокрый снег

Днем столбик термометра поднимется до + 8 градусов.

В воскресенье, 26 апреля, в Северной столице ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременные осадки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу, ссылаясь на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В течение дня велика вероятность попасть под дождь или мокрый снег. Западный ветер разгонится до 11 метров в секунду. Ночью температура может опуститься до - 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до + 8 градусов.

Атмосферное давление практически не изменится.

Ранее мы писали, что синоптики пообещали в России тёплую майскую погоду.

Фото: Pixabay