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В воскресенье в Петербурге обещают мокрый снег
Сегодня, 17:25
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Arinablinova

В воскресенье в Петербурге обещают мокрый снег

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Днем столбик термометра поднимется до + 8 градусов. 

В воскресенье, 26 апреля, в Северной столице ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременные осадки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу, ссылаясь на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В течение дня велика вероятность попасть под дождь или мокрый снег. Западный ветер разгонится до 11 метров в секунду. Ночью температура может опуститься до - 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до + 8 градусов. 

Атмосферное давление практически не изменится. 

Ранее мы писали, что синоптики пообещали в России тёплую майскую погоду.

Фото: Pixabay

Теги: апрель, котопрогноз, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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