Синоптики пообещали в России тёплую майскую погоду

На большей части европейской территории России в предстоящем мае месяце ожидается теплая погода. Как сообщила "Российской газете" завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, выше климатической нормы станет в мае температура в ЦФО, Крыму на западе Поволжья и Краснодарского края.
В рамках нормы температура в мае ожидается в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. При этом все-таки заморозки не исключаются.
Ранее мы сообщали о том, что в Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции. Горожане продолжают гулять с детьми и жарить шашлыки на природе. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Фото: pixabay
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