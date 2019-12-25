Синоптики пообещали в России тёплую майскую погоду

Об этом в материале "Российской газеты" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

На большей части европейской территории России в предстоящем мае месяце ожидается теплая погода. Как сообщила "Российской газете" завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, выше климатической нормы станет в мае температура в ЦФО, Крыму на западе Поволжья и Краснодарского края.

В рамках нормы температура в мае ожидается в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. При этом все-таки заморозки не исключаются.

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