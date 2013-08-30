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В воскресенье в Петербурге обещают до +3
Сегодня, 18:20
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В воскресенье в Петербурге обещают до +3

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Атмосферное давление в течение дня будет повышаться. 

В воскресенье, 14 ноября, в Петербурге обещают облачную с прояснениями погоду. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу. 

Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем обойдется без существенных осадков. В ночное время суток температура воздуха составит до 0...+2 градусов. Днем столбики термометров покажут  +1...+3 градуса тепла. 

Западный ветер подует ночью со скоростью 3-5 метров в секунду. Днем его направление изменится северо-западное, северное, а порывы будут достигать 6-11 метров в секунду. 

По данным ведомства, атмосферное давление в течение дня будет повышаться. 

Ранее туман, ветер и мокрый снег обещают жителям Ленобласти в воскресенье.

Фото: pexels

Теги: атмосферное давление, осадки, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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