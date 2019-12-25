Воскресенье в Петербурге ожидается туманным и дождливым

Зато погода порадует нас теплом. Температура воздуха будет плюсовая и поднимется до +7 градусов.

В Петербурге 4 апреля прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночь пройдет без осадков, а на утро горожане увидят за окном дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 3 апреля.

Ночью и утром Северную столицу окутает пелена тумана. Подует западный, юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. А днем он усилится до 6-11 м/с.

В поздние часы на улице будет прохладно. Температура воздуха составит -2...0 градусов. Но днем потеплеет до +5...+7 градусов.

На дорогах местами будет скользко. Атмосферное давление ночью будет стабильно, а днем понизится.

Ранее на Piter.tv сообщили, что туман окутает Ленобласть 4 апреля.

Фото: pixabay