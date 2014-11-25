Туман окутает Ленобласть 4 апреля

Ночью и утром 4 апреля образуется туман. На дорогах жители региона увидят гололедицу.

Ночью и утром 4 апреля в Ленобласти будет туманно и ветрено. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем погода ожидается облачной с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит -1...-6 градусов, а днем поднимется до +3...+8 градусов. Подует западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

На дорогах будет скользко, местами образуется гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, а днем понизится.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ушедший циклон вернет в Петербург похолодание и мокрый снег. Из-за этого погода всю субботу обещает быть облачной с прояснениями, местами горожане увидят дождь и даже мокрый снег.

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