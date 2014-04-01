Ушедший циклон вернет в Петербург похолодание и мокрый снег

Воздух днем прогреется до +5...+7 градусов.

Погоду в Петербурге в субботу, 3 апреля, определит тыловая часть ушедшего циклона. Об этом в своем Facebook рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

С северо-хападными потоками в Петербург поступят порции холодного воздуха. Из-за этого погода всю субботу обещает быть облачной с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Утром в некоторых районах возможна гололедица. Воздух днем прогреется до +5...+7 градусов, по области ожидается температура от +3 до +8 градусов, ветер подует с северо-запада с порывами до 8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.

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