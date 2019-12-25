В воскресенье в Петербурге будет тепло и облачно

В Ленобласти могут пройти небольшие дожди.

В грядущее воскресенье, 16 августа, в Петербурге будет тепло и немного облачно. По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", петербуржцы могут оставить дома зонты – существенных осадков не ожидается.

Воздух в воскресенье прогреется до +22...+24 градусов, ночью температура остановится на отметке +14...+16 градусов. Ночью и утром в отдельных районах города будет туманно, ветер разгонится до 9 метров в секунде, днем подует с запада со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В Ленобласти в этот день будет до +26 градусов тепла, на востоке местами до +18, но ожидаются небольшие дожди. Ветер, туман и атмосферное давление повторят городской сценарий, а ночью температура воздуха опустится до +8...+16 градусов.

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернётся тепло.

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