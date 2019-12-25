Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернётся тепло

Последний летний месяц петербуржцев порадует теплом.

Во вторник, 4 августа, стало известно, когда в Северную столицу вернется тепло. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По словам Колесова, август порадует теплом жителей Северной столицы. Как оказалось, хорошая погода вернется в Петербург уже в предстоящие выходные. Воздух в городе прогреется до 21-26 градусов.

Осадков будет не очень много. В Петербурге вообще 50-90 процентов от нормы, в Ленинградской области в отдельных районах будет побольше – 120-130 процентов Александр Колесов.

Предполагается, что такая погода продержится до сентября.

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Фото:pixabay