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Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернётся тепло
Сегодня, 13:49
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IRINA_CHALKINA

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернётся тепло

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Последний летний месяц петербуржцев порадует теплом.

Во вторник, 4 августа, стало известно, когда в Северную столицу вернется тепло. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По словам Колесова, август порадует теплом жителей Северной столицы. Как оказалось, хорошая погода вернется в Петербург уже в предстоящие выходные. Воздух в городе прогреется до 21-26 градусов.

Осадков будет не очень много. В Петербурге вообще 50-90 процентов от нормы, в Ленинградской области в отдельных районах будет побольше – 120-130 процентов

Александр Колесов.

Предполагается, что такая погода продержится до сентября. 

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном рассказали подробности спасения лося из воды в Сестрорецке.

Фото:pixabay

Теги: александр колесов, главный синоптик петербурга, погода, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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