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В воскресенье в Петербурге будет облачно и ветрено
Сегодня, 21:29
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В воскресенье в Петербурге будет облачно и ветрено

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Ветер примет западное и северо-западное направления.

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Петербурге на воскресенье, 8 ноября. Информацию приводят в пресс-службе городского ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь ожидается ночью местами. Ветер примет западное и северо-западное направления, набрав скорость в 6-11 м/с,

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в воскресенье в прибрежных районах ночью усилится ветер до 15 м/с – объявлено штормовое предупреждение.

В течение дня температура воздуха составит 4-6 градусов тепла, а атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, петербург, погода, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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