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В воскресенье в Петербурге будет гололедица и небольшой снег
Сегодня, 14:49
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kraratau27

В воскресенье в Петербурге будет гололедица и небольшой снег

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Днем температура опустится до -10 градусов.

7 февраля в Петербурге ожидается облачная погода. Местами пройдет снег. На дорогах образуется гололедица. Об этом сообщили метеорологи ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Морозы никуда не уйдут. Днем температура воздуха будет около -8...-10 градусов, ночью она опустится до -15...-17 градусов. Подует северо-западный и западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти в воскресенье ожидается гололедица и небольшой снег.

Фото: pixabay

Теги: мороз, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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