В воскресенье в Петербурге будет гололедица и небольшой снег

Днем температура опустится до -10 градусов.

7 февраля в Петербурге ожидается облачная погода. Местами пройдет снег. На дорогах образуется гололедица. Об этом сообщили метеорологи ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Морозы никуда не уйдут. Днем температура воздуха будет около -8...-10 градусов, ночью она опустится до -15...-17 градусов. Подует северо-западный и западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в воскресенье ожидается гололедица и небольшой снег.

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