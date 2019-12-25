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В Ленобласти в воскресенье ожидается гололедица и небольшой снег
Сегодня, 13:46
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himif

В Ленобласти в воскресенье ожидается гололедица и небольшой снег

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Днем будет до -7...-12 градусов.

В грядущее воскресенье, 7 февраля, в Ленобласти сохранится облачная и снежная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небольшой снег накроет область местами, на дорогах по-прежнему будет гололедица. Ночью температура составит -12...-17 градусов, местами до -21, днем потеплеет до -7...-12 градусов, местами до -15. Ветер подует с запада и северо-запада с порывами до 9 м/с, атмосферное давление будет мало меняться.

Тем временем, петербуржцев ждет морозная и преимущественно солнечная неделя.

Фото: pixabay

Теги: гололедица, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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