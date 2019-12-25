Мошенники начали рассылать родителям подростков тревожные сообщения

В тексте таких сообщений аферисты сообщают о сомнительных банковских операциях.

Мошенники отправляют тревожные сообщения родителям подростков о подозрительных операциях по детским картам, требуя перейти на фальшивый сайт для проверки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве предупредили, что аферисты взялись за родителей подростков. Россиянам приходят тревожные уведомления о сомнительных операциях по картам их детей, также в сообщениях требуют экстренно пройти проверку личности на специальном сайте.

Однако при переходе по ссылке, человек перенаправляется на фальшивую веб-страницу, где его просят ввести паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения.

МВД напоминает, что нельзя переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и вводить банковские данные. Если сообщение касается карты ребенка, нужно обратиться в банк.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)