В воскресенье в Петербург вернутся дожди

В некоторых районах даже возможны ливни.

В воскресенье, 23 августа, погода в Петербурге сменится с солнечной на привычную пасмурную: горожанам пора будет доставать зонты при выходе на улицу. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС РФ.

По прогнозам синоптиков, тучи придут в город ночью и утром. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, а в некоторых районах даже пройдут грозы.

В течение суток порывы южного и юго-западного ветра достигнут 7-12 м/с. В прибрежных зонах возможно ускорение до 15 м/с.

Ранее мы рассказали о том, что суббота в Петербурге пройдет без осадков.00:33

Фото: Piter.TV