Суббота в Петербурге пройдет без осадков

В городе будет солнечно и жарко.

В субботу, 22 августа, в Петербурге вновь ожидается теплая погода без осадков и облачности. Однако на этот раз на улице может быть жарко за счет сухости. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В темное время суток температура также будет достаточно высокой для конца лета и не опустится ниже +13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +26.

В течение суток порывы южного ветра будут иметь умеренный характер. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге готовятся к проведению "Фестиваля Цветов".

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