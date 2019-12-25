В Петербурге готовятся к проведению "Фестиваля Цветов"

Платформы для проведение флористического парада установят за неделю.

В пятницу, 28 августа, в центре Петербурга начнется ежегодный трехдневный "Фестиваль цветов". В рамках торжества пройдет парад с шедеврами от флористов, а также праздничный концерт. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе мероприятия.

Подготовка к торжествам начнется за неделю, 22 августа: на площади Островского будут установлены цветочные платформы, пара которых пройдет днем 29 августа.

В завершении фестиваля пройдет праздничный концерт на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Отметим, что вход на массовое мероприятие будет ограничен в связи с эпидемией.

Ранее мы рассказали о том, что "Фестиваль цветов" ограничит движение транспорта в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / festivalofflowers