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В воскресенье в Ленобласти будут теплая погода и дождь
Сегодня, 19:09
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kraratau27

В воскресенье в Ленобласти будут теплая погода и дождь

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Подует порывистый ветер со скоростью 11 м/с.

В воскресенье, 28 марта, в Ленобласти ожидаются температурные качели. Ночью заморозки, а днем плюсовая температура. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Небо затянет облаками, но иногда жители области будут видеть солнце. Днем ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, а днем потеплеет до +12. 

Подует юго-восточный ветер со скоростью 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться. 

На дорогах образуется гололедица. 

Ранее на Piter.tv сообщили, какую погоду ждать петербуржцам этой весной.

Фото: pixabay

Теги: воскресенье, ленобласть, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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