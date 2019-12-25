В воскресенье в Ленобласти будут теплая погода и дождь

Подует порывистый ветер со скоростью 11 м/с.

В воскресенье, 28 марта, в Ленобласти ожидаются температурные качели. Ночью заморозки, а днем плюсовая температура. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет облаками, но иногда жители области будут видеть солнце. Днем ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, а днем потеплеет до +12.

Подует юго-восточный ветер со скоростью 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться.

На дорогах образуется гололедица.

Ранее на Piter.tv сообщили, какую погоду ждать петербуржцам этой весной.

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