В воскресенье в Ленобласти пойдет мокрый снег

Температура днем может подняться до +9 градусов.

В восточных районах Ленобласти ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщается на сайте ФГБУ "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В конце дня порывы ветра могут достигать до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +6 градусов, местами до -10, а днем от +4 до +9 градусов. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

Ранее мы писали, что в Парголово установили памятник 207-ой поправке в Конституцию.

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