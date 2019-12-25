В Парголово установили памятник 207-ой поправке в Конституцию

Автор считает, что художник тоже имеет право внести поправки в Конституцию.

В субботу, 11 апреля, художник Loketski выложил в своем Instagrm-аккаунте пост и сообщил о новом арт-объекте.

В Парголово, по координатам 60.077713, 30.329582 установлен обломок плиты, служащий памятником поправке 207.

"Если уж прыгунья, атаман, актер, хирург, пианист могут вносить поправки в основном закон, то уличный художник и подавно. Всего на сегодня внесено 206 поправок в Конституцию, я вношу 207-ю. И прошу отнестись к моей инициативе со всей серьезностью!" – написал Loketski.

Ранее мы писали, что на Парнасе появился новый стрит-арт с котом Матроскиным на самоизоляции.

Фото: Loketski / instagram