Автор заметил, что для описания происходящего хорошо подходят цитаты из мультфильма.

В пятницу, 10 апреля, стало известно о том, что на Парнасе появился новый стрит-арт с котом Матроскиным на самоизоляции. Пост с фотографиями появился в Instagrm-аккаунте художника Loketski.

Новый арт-объект находится по адресу Парголово, улица Вологдина, 29. Художник посвятил работу самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Loketski заметил, что для описания происходящего хорошо подходят цитаты из мультфильма.

"Не карантин и не каникулы. Карантикулы! И мультфильм у нас есть пророческий:

— С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют.

— А я ничего не буду. Я экономить буду.

— Я еще и вышивать могу. И на машинке...", —отметил Loketski.

Художник отметил, что многие петербуржцы сейчас шьют маски на продажу. Цены на них очень большие, а себестоимость мизерная.

"Сейчас все повально принялись шить маски. Себе, семье, друзьям. И на продажу. Только вот беда у нас общая. Сверхприбыль извлекать в такое время — всё равно, что цены взвинчивать на такси после теракта. Нехорошо это, друзья, не по-человечески. 700 рублей за маску, даже и с принтом — это уже мародерство какое-то!

— Вот до чего бывают люди до чужого добра жадные!", —пишет художник.

Ранее мы сообщали о том, что индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 3,7 балла.

Фото:Loketski/instagram