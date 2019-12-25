Индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 3,7 балла

Рано утром он составлял 4,5 балла.

Ещё в 7 утра 10 апреля уровень самоизоляции петербуржцев составлял 4,5 балла (наверняка в это время многие спят или только проснулись). Но уже буквально через час показатель опустился до 3,7 балла (большинство дома). Об этом стало известно из данных сервиса "Яндекса".

Таким образом Петербург окакзался на 5-ом месте среди городов-миллионников по уровню самоизоляции. Москва при этом находится на 10-ом месте с 3,4 балла. Самым недисициплинированным по-прежнему остается Новосибирск (2,8 балла).

Фото: Яндекс самоизоляция