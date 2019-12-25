В воскресенье в Ленобласти похолодает до -3 градусов

Атмосферное давление будет понижаться.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящее воскресенье, 22 ноября. Информацию приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, завтра в 47 регионе ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Снег выпадет ночью и утром, местами сильный и мокрый, а в отдельных районах он перейдет в метель. Днем возможны осадки в виде дождя, местами небольшие. На востоке региона днем также ожидается мокрый снег.

Спасатели предупреждают, что утром и днем местами возможны налипание мокрого снега и гололед. Это вызовет сложную обстановку на дорогах.

Ветер примет южное, юго-западное направления и будет дуть со скоростью в 8-13 м/с. Ночью и утром – местами порывы 15-20 м/с, а в прибрежных районах – до 23 м/с, днём местами возможен ветер до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем потеплеет до 0...+5 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

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