В Ленобласти объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни

Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни. Информацию региональное ГУ МЧС приводит со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Так, ухудшение погоды в 47 регионе ожидается и ближайшим вечером, и в предстоящее воскресенье.

В ночь на 22 ноября, с 21 часа субботы, в регионе ожидается усиление южного и юго-западного ветра , который будет набирать скорость в 15-20 метров в секунду. В прибрежных районах порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Кроме того, в ночь и в первой половине дня воскресенья местами ожидается сильный снег.

В связи с этим в регионе повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят быть внимательными и осторожными.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в воскресенье ожидаются метель и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

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