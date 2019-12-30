В воскресенье в Ленобласти ожидается мокрый снег и метель

Температура воздуха будет колебаться от -3 до + 5 градусов.

В воскресенье, 2 февраля, погода в Ленобласти будет очень непостоянной. Жители могут застать снег, мокрый снег, дождь и даже метель. Об этом стало известно из сообщения специалистов ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха будет колебаться от -3 градусов ночью до + 5 градусов днем. Ночной юго-восточный ветер днем сменится на умеренный юго-западный.

Местами можно будет встретить гололед и налипания мокрого снега.

Ранее мы писали, что на пустыре в Коломягах в снегу зацвела мать-и-мачеха.

Фото: pexels