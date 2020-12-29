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В воскресенье в Ленобласти ожидается снег
Сегодня, 22:12
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smirenny

В воскресенье в Ленобласти ожидается снег

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На дорогах возможна гололедица.

В воскресенье, 3 января, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В большинстве районов пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. Скорость юго-западного ветра составит 3-8 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток может опуститься до -4 градусов и подняться до +1 градуса. Из-за гололедицы на дорогах может быть опасно. Специалисты призывают жителей региона быть внимательными и осторожными на дорогах: соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. 

Ранее мы писали, что мокрый снег и гололедица ожидаются в Петербурге 3 января.

Фото: Piter.TV

Теги: погода в ленобласти, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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