В воскресенье в Ленобласти ожидается снег

На дорогах возможна гололедица.

В воскресенье, 3 января, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В большинстве районов пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. Скорость юго-западного ветра составит 3-8 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток может опуститься до -4 градусов и подняться до +1 градуса. Из-за гололедицы на дорогах может быть опасно. Специалисты призывают жителей региона быть внимательными и осторожными на дорогах: соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее мы писали, что мокрый снег и гололедица ожидаются в Петербурге 3 января.

Фото: Piter.TV