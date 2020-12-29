Мокрый снег и гололедица ожидаются в Петербурге 3 января

Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса.

В воскресенье, 3 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Временами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -1 до +1 градуса. Автомобилистов и пешеходов предупреждают о сложной обстановке на дорогах – возможно образование гололедицы.

Ветер подует с юга со скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что Петербург лидирует в списке направлений для внутреннего туризма в России.

Фото: pixabay.com