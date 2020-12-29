Петербург лидирует в списке направлений для внутреннего туризма в России

Кроме того, россияне интересуются поездками в Карелию, на Алтай, в Сочи и Камчатку.

Специалисты компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS банка "Русский Стандарт" в ходе исследования выяснили, какие направления внутреннего туризма чаще всего выбирают россияне этой зимой. Об этом пишут РИА Новости.

Несмотря на введенные ограничения, лидирующую позицию в списке занял Петербург. Далее следуют Карелия, Алтай, Сочи и Камчатка.

Если говорить о заграничных поездках, то лидером зимнего рейтинга стали Мальдивы. Также в топ-5 попали ОАЭ, в частности, Дубай, Сейшелы, Занзибар и Турция.

Ранее в АТОР озвучили три сценария развития туриндустрии в 2021 году.

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