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В воскресенье в Ленобласти ожидается пасмурная погода
Сегодня, 21:09
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lizapoluda

В воскресенье в Ленобласти ожидается пасмурная погода

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Утром возможен туман.

В воскресенье, 26 июля, в Ленинградской области наступит пасмурная погода. Утром регион накроет густой туман. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ. 

Ночью температура воздуха составит до +15 градусов, а днем достигнет +23. В течение суток будет дуть западный ветер со скоростью  2-7 м/с. В восточных районах он достигнет 4-9 м/с.

Атмосферное давление незначительно повысится.

Ранее мы рассказали о том, что названы самые опасные зоны для купания в Ленобласти.

Фото:  Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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