В воскресенье в Ленобласти ожидается пасмурная погода

Утром возможен туман.

В воскресенье, 26 июля, в Ленинградской области наступит пасмурная погода. Утром регион накроет густой туман. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Ночью температура воздуха составит до +15 градусов, а днем достигнет +23. В течение суток будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 м/с. В восточных районах он достигнет 4-9 м/с.

Атмосферное давление незначительно повысится.

Ранее мы рассказали о том, что названы самые опасные зоны для купания в Ленобласти.

Фото: Pixabay