В воскресенье по Ленобласти пройдет мокрый снег

Температура воздуха днем составит 0...-5 градусов.

В воскресенье, 28 ноября, в Ленобласти ожидается холодная и снежная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В выходной будет облачно, днем местами пройдет небольшой снег, в том числе мокрый. Дороги может сковать гололедица, ветер с востока подует с порывами до 8 м/с.. Воздух ночью остынет д -7 градусов, днем будет немногим теплее – от 0 до -5 градусов, атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти может появиться экологическая милиция.

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