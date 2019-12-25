В Ленобласти может появиться экологическая милиция

Орган будет бороться с незаконными свалками и нарушителями.

Во вторник, 24 ноября, губернатор 47-го региона рассказал об обязанностях экологической милиции, которую планируют создать в Ленобласти.

По словам Александра Дрозденко, новый орган бороться с незаконными свалками и нарушителями. Милиция появится в ведомстве комитета государственного экологического надзора. Специалистам выдадут транспорт и форму. Также губернатор поделился идеей о доплате волонтерам, которые находят незаконные свалки.

Также губернатор предложил возлагать расходы на уборку мусора на собственников участков. В случае, если иски будут не оплачены, то встанет вопрос "изъятия земельных участков".

Возможно, создать областную компанию или выбрать уполномоченную компанию, которая будет за областные средства убирать, а затем возмещать за бюджет пояснил губернатор.

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