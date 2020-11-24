В Выборге наградили финалистов конкурса «Большая перемена»

Вероника Бельская и Олег Муратов получили благодарственные письма от губернатора региона.

23 ноября учащиеся школы № 14 г. Выборга получали награды. Школьники участвовали во Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Губернатор региона Александр Дрозденко и председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов поздравили финалистов в режиме видеоконференцсвязи.

Все участники конкурса проделали большой путь. И не только в географическом плане, но и как творцы, как авторы своих проектов. И каждый, я уверен, использовал уникальную возможность личностного роста в общении с успешными и талантливыми наставниками, ведущими экспертами в различных областях знаний, медийными личностями и, самое главное, со своими сверстниками. Это была хорошая дорога к самосовершенствованию. - сказал Александр Дрозденко.

Благодарственные письма от губернатора региона победительнице конкурса "Большая перемена" ученице 11 класса Веронике Бельской и её наставнику Светлане Бельской, а также финалисту конкурса десятикласснику Олегу Муратову и его наставнику Максиму Серёгину вручил исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов.

Этот конкурс вдохнул новую жизнь и показал, как реально молодежь может изменить этот мир не просто на словах, не просто в своем городе, в своей школе, а повлиять на всю Россию. Вероника Бельская, ученица 11 класса СОШ №14

Особые слова благодарности Ильдар Гилязов выразил наставникам конкурсантов.

