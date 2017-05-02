В воскресенье в Ленобласти будут ливни и грозы

Ночью столбики термометров опустятся до +11...+16 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов тепла.

В Ленобласти 8 августа ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Ночью столбики термометров опустятся до +11...+16 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов тепла. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Направление ветра южное, юго-западное. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление ночью не изменится, а днем будет повышаться.

Ранее мы писали, что в воскресенье петербуржцев ждут кратковременные дожди.

Фото: Piter.tv