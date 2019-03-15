В Ленобласти 29 июля ожидаются облачность и кратковременные дожди

Кроме того, регион накроет туман.

В Ленобласти в понедельник, 29 июля, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в региональном МЧС России 28 июля.

В ночь на завтра ожидаются переменная облачность и осадки, днем будет облачно с прояснениями, по южным районам возможны ливни, грозы. Кроме того, Ленобласть накроет туман.

Ночью подует восточный, северо-восточный, ветер со скоростью 5-10 м/с, а в дневное время – северо-восточный, северный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +11...+16 градусов и +22...+27 градусов соответственно. Атмосферное давление понизится.

Ранее мы рассказывали о том, что 28 июля в Петербурге короткие дожди понизят температуру воздуха.

Фото: Piter.TV