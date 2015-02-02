В Петербурге 28 июля короткие дожди понизят температуру

Температура воздуха +23…+25 градусов, в Ленобласти +22…+27 градусов.

В Петербурге в воскресенье, 28 июля, кратковременные дожди понизят температуру воздуха. Об этом рассказал в своем tg-канале синоптик Михаил Леус.

Холодный атмосферный фронт, приближающийся с запада, сегодня прикроет город грядой кучево-дождевых облаков, вызывая кратковременные дожди, на востоке местами переходящими в грозовое состояние, и начнет постепенно ограничивать приток солнечного тепла.

Температура воздуха +23…+25 градусов, в Ленобласти +22…+27 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 754 миллиметра рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 29 июля, пройдут кратковременные дожди, ожидается +22…+24 градуса.

Фото: Piter.TV