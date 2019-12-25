В воскресенье в Ленобласти будет облачно и дождливо

Температура воздуха днем будет не выше +20 градусов.

В воскресенье, 30 августа, в Ленобласти будет облачно и дождливо. Такой прогноз дают специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем область затянут облака, редко будет проглядывать солнце. Всю ночь ожидаются дожди, местами сильные, днем также в большинстве районов прогнозируют осадки. Воздух днем прогреется до +15...+20 градусов, ночью температура остановится на отметке +8...+13 градусов.

Атмосферное давление ночью будет немного понижаться, днем практически не изменится. Ветер в воскресенье подует с юго-востока с скоростью 6-11 м/с.

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Фото: pixabay; пресс-служба МЧС