В воскресенье в Ленобласти будет +19 с дождями

В воскресенье, 6 сентября, по Ленобласти пройдут кратковременные дожди, ночью также ожидаются умеренные осадки. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Погода будет преимущественно облачной, воздух успеет прогреться максимум до +19 градусов, в некоторых районах может быть и +14. Ночью ожидается понижение температуры до +9 градусов. Ветер разгонится до 5-10 м/с, атмосферное давление будет слабо повышаться.
Ранее мы рассказывали, что в трех районах Ленобласти отремонтируют восемь трасс.
Фото: pixabay; пресс-служба МЧС
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