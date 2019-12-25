В воскресенье в Ленобласти будет +19 с дождями

Ночью также ожидаются умеренные осадки.

В воскресенье, 6 сентября, по Ленобласти пройдут кратковременные дожди, ночью также ожидаются умеренные осадки. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Погода будет преимущественно облачной, воздух успеет прогреться максимум до +19 градусов, в некоторых районах может быть и +14. Ночью ожидается понижение температуры до +9 градусов. Ветер разгонится до 5-10 м/с, атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы рассказывали, что в трех районах Ленобласти отремонтируют восемь трасс.

Фото: pixabay; пресс-служба МЧС