В трех районах Ленобласти отремонтируют восемь трасс

Наибольшее внимание уделят трассам во Всеволожском районе.

Ленинградская область заключила государственные контракты на ремонт 8-ми участков дорог в Выборгском, Всеволожском и Киришском районах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, в Выборгском районе новое дорожное покрытие проложат на 30-ти километрах дороги "Комсомольское – Приозерск" до поселка Козлово. Также ремонт уже стартовал на трассе "Зеленогорск – Приморск – Выборг" от поселка "Финский бриз" до Озерков. Кроме того, дорожники восстановят 8 километров "Магистральной" до "Скандинавии".

Значительная часть дорожных работ придется на Всеволожский район, в котором будет приведена в порядок трасса "Петербург – Запорожское – Приозерск", подъезд к станции Ламбери от развязки с трассой "Скандинавия" до Токсово. Кроме того, мероприятия по совершенствованию дорог пройдут на участке "Осиновая Роща – Магистральная" от Касимово до Агалатово и на большинстве участков трассы от Грузино до Керро.

Наконец, специалисты уложат новый асфальт на подъезде к Киришам "Зуево – Новая Ладога".

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть проведет капремонт участка дороги "Копорье - Ручьи".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области