Ленобласть проведет капремонт участка дороги "Копорье - Ручьи"

Работы, на которые будет выделено почти 620 млн руб, завершатся в конце 2023 года.

Ленинградская область планирует провести капитальный ремонт участка дороги регионального значения "Копорье - Ручьи". Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа этого региона.

В рамках проекта предполагается создать рабочую документацию и осуществить сам ремонт. Протяженность участка трассы, которым займутся дорожники, составляет 11,7 километров (км 0+000 - км 11+500). Это Ломоносовский и Кингисеппский районы.

На разработку документации отводится не более 120 дней, а сама модернизация трассы, завершится, как ожидается, ближе к концу 2023 года.

На проект из бюджета Ленинградской области выделяется около 619,4 млн рублей.

Заявки для участия в электронном аукционе, на котором намечено определить исполнителя работ, принимают до 4 сентября.

Как сообщало ранее Piter.tv, движение на Красносельском шоссе восстановлено после размыва песка.

Фото: lenobl.ru