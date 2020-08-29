Движение на Красносельском шоссе восстановлено после размыва песка

Ожидается, что подъезд к Гореловскому путепроводу будут реконструировать в 2021 году.

В субботу, 29 августа, у подъезда к Гореловскому путепроводу на Красносельском шоссе было восстановлено движение после размыва песка после сильных дождей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Последствия непогоды устранили ночью. На место выехали сотрудники ООО "СК "Орион плюс". Они отчистили проезжую часть от насыпи, открыв проезд к СНТ "Содружество". Повреждений асфальта и каких-либо других дорожных элементов не зафиксировано.

Отмечается, что на указанном участке дороги уже в следующем году готовы провести работы по реставрации. Предполагается, что там пройдет усиление насыпи и восстановление растительного грунта.

За участком установлено наблюдение подрядчика.

Ранее мы рассказали о том, что на перекрестке Благодатной и Гагарина "Киа" врезалась в полицейскую "ГАЗель".

Фото и видео: Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга