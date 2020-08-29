На перекрестке Благодатной и Гагарина "Киа" врезалась в полицейскую "ГАЗель"

О пострадавших информации не появлялось.

Вечером в пятницу, 28 августа, на перекрестке Благодатной улицы и проспекта Юрия Гагарина столкнулись легковушка и полицейская "ГАЗель". В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Как заметно на видео, иномарка вылетела на перекресток, пока ее попутчики с противоположной стороны мирно ждали возможности повернуть налево. Торопливая "Киа" не пропустила "ГАЗель" и впечаталась машине прямо в бок, из-за чего полицейский автомобиль развернуло. В результате ДТП у легковушки помялась вся передняя часть. О пострадавших информации не появлялось.

Ранее мы рассказывали, что из-за ДТП с троллейбусом на Левашовском проспекте пострадали более шести автомобилей

Видео: Piter.TV

Фото: Константин Кондратьев, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"