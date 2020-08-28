  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:50
241
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Из-за ДТП с троллейбусом на Левашовском проспекте пострадали более шести автомобилей

0 0

По словам свидетельницы, часть авто уже эвакуировали.

На Левашовском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, троллейбус столкнулся с другим авто, после чего вылетел на встречную полосу и собрал "паровозик". Авария задела автомобили, которые были припаркованы. По предварительным данным, в ДТП попали как минимум 7 транспортных средств. 

О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что возгорание машины после ДТП на Лифляндской попало на видео. 

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии