В воскресенье в Гатчине пройдет марафон "ЗаБег.РФ"

Самая популярная дистанция в Ленобласти — 5 км, на нее подали заявки 334 легкоатлета.

Сегодня, 4 июня, пройдет полумарафон "ЗаБег.РФ". Мероприятие проведут в Гатчине. Участники стартуют от Соборной улицы, 2Б. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

В забеге примут участие более тысячи человек. Они преодолеют заранее выбранные дистанции: 1, 5, 10 и 21 километр.

Самая популярная дистанция в Ленобласти — 5 км, на нее подали заявки 334 легкоатлета. Самый длинные маршрут предпочли 125 человек.

Программа мероприятия:

09.00 – старт 21,1 км;

11.30 – старт 1 км, юноши, мужчины;

11.32 – старт 1 км, девушки, женщины;

11.40 – открытие соревнований;

12.00 – старт 5 и 10 км;

12.05 – награждение 21, 1 и 1 км;

13.30 – награждение 5 и 10 км. Пресс-служба администрации Ленобласти

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Фото: Pxhere