В ЦПКиО им. Кирова открыли новое арт-пространство

Здесь будут проводить лекции и кинопоказы.

На Елагином острове открылось общественное пространство. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Теперь здесь будут проходить лекции об искусстве, литературе, живописи, кино или архитектуре. В парке появится кинотеатр под открытым небом. Сеансы будут проходить по вечерам.

Днем на Елагином острове будет работать коворкинг. Там будет работать бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.

Общественное пространство ждет гостей каждый день с 10:00 до 22:00. Оно расположится в Эстрадном театре.

Вход для гостей ЦПКиО им. С. М. Кирова свободный.

Ранее на Piter.tv: в ТРЦ "Галерея" до 4 июня работает "Территория здоровья".

Фото: Piter.tv