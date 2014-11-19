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В ЦПКиО им. Кирова открыли новое арт-пространство
Сегодня, 17:14
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В ЦПКиО им. Кирова открыли новое арт-пространство

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Здесь будут проводить лекции и кинопоказы.

На Елагином острове открылось общественное пространство. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Теперь здесь будут проходить лекции об искусстве, литературе, живописи, кино или архитектуре. В парке появится кинотеатр под открытым небом. Сеансы будут проходить по вечерам. 

Днем на Елагином острове будет работать коворкинг. Там будет работать бесплатный  высокоскоростной Wi-Fi. 

Общественное пространство ждет гостей каждый день с 10:00 до 22:00. Оно расположится в Эстрадном театре. 

Вход для гостей ЦПКиО им. С. М. Кирова свободный.

Ранее на Piter.tv: в ТРЦ "Галерея" до 4 июня работает "Территория здоровья".

Фото: Piter.tv

Теги: елагин остров, куда сходить в петербурге, новое арт-пространство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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