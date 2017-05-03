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В ТРЦ "Галерея" до 4 июня работает "Территория здоровья"
Сегодня, 14:59
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В ТРЦ "Галерея" до 4 июня работает "Территория здоровья"

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Здесь можно пообщаться с неврологом, урологом, офтальмологом, терапевтом, дерматологом, эндокринологом, отоларингологом.

В ТРЦ "Галерея" до 4 июня работает "Территория здоровья".Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости". 

В помещениях торгового центра для всех посетителей организованы различные тематические зоны. Можно бесплатно пройти осмотр и получить консультации врачей-специалистов. 

Центр. Новости

Консультации медиков получили более 300 жителей. Добавим, что здесь можно пообщаться с неврологом, урологом, офтальмологом, терапевтом, дерматологом, эндокринологом, отоларингологом.

Проект работает ежедневно до 4 июня с 14.00 до 20.00.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала всероссийская акция "Экосистема: марафон зеленых дел".

Фото: Телеграм / Центр. Новости

Теги: медицина, территория здоровья, трц галерея
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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