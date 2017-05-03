Здесь можно пообщаться с неврологом, урологом, офтальмологом, терапевтом, дерматологом, эндокринологом, отоларингологом.

В ТРЦ "Галерея" до 4 июня работает "Территория здоровья".Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".

В помещениях торгового центра для всех посетителей организованы различные тематические зоны. Можно бесплатно пройти осмотр и получить консультации врачей-специалистов. Центр. Новости

Консультации медиков получили более 300 жителей. Добавим, что здесь можно пообщаться с неврологом, урологом, офтальмологом, терапевтом, дерматологом, эндокринологом, отоларингологом.

Проект работает ежедневно до 4 июня с 14.00 до 20.00.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала всероссийская акция "Экосистема: марафон зеленых дел".

Фото: Телеграм / Центр. Новости