В ТРЦ "Галерея" до 4 июня работает "Территория здоровья".Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".
В помещениях торгового центра для всех посетителей организованы различные тематические зоны. Можно бесплатно пройти осмотр и получить консультации врачей-специалистов.
Центр. Новости
Консультации медиков получили более 300 жителей. Добавим, что здесь можно пообщаться с неврологом, урологом, офтальмологом, терапевтом, дерматологом, эндокринологом, отоларингологом.
Проект работает ежедневно до 4 июня с 14.00 до 20.00.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала всероссийская акция "Экосистема: марафон зеленых дел".
Фото: Телеграм / Центр. Новости
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