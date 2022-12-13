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В воскресенье состоялся забег Пулково – Пушкин
Сегодня, 16:01
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В воскресенье состоялся забег Пулково – Пушкин

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Мероприятие провели в память об освобождении Ленинграда от блокады.

Сегодня, 22 января, в Пушкинском районе состоялся забег в память об освобождении Ленинграда от блокады. Мероприятие проводится уже в 52-й раз. Об этом сообщили в группе марафона.

Пробег проводится не только в Петербурге, но и в других городах России. Впервые его организовали в 1947 году. 

Участники легкоатлетического пробега стартовали в 10 утра. Им предложили выбрать одну из двух дистанций – на пять и десять километров. Маршрут начался в Пулково, а завершился в Пушкине. Участники акции сделали остановку около памятника "Зеленый пояс Славы". 

В праздничной церемонии открытия, которая началась в 9:50, приняли участие ветераны. Их ежегодно приглашают на это мероприятие.

Ранее на Piter.tv: в Московском парке Победы 27 января появится Блокадное дерево памяти.

Фото: ВКонтакте / 52-й традиционный пробег Пулково-Пушкин

Теги: забег пулково пушкин, освобождение ленинграда от блокады, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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