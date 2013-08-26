В воскресенье по Ленобласти пройдет небольшой снег

На дорогах местами сложная обстановка.

В воскресенье, 30 января, в Ленобласти будет прохладная снежная погода. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", весь день будет облачно и пойдет небольшой снег.

Температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, днем потеплеет до -1...-6 градусов. На дорогах по-прежнему ожидается гололедица, местами обстановка будет особенно сложной. Ветер ночью переменный слабый, днем подует с юго-запада с порывами до 7 м/с, атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге и Ленобласти посадят более 3 миллионов тюльпанов.

Фото: pixabay; пресс-служба МЧС