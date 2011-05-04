В воскресенье петербуржцев ждет мокрый снег

Столбики термометров в течение суток покажут от 0 до +2 градусов.

В воскресенье, 21 ноября, Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Как рассказали в ведомстве, завтра пройдет небольшой мокрый снег. Ветер будет дуть в западном, северо-западном направлении. Его скорость составит 6-11 метров в секунду.

Столбики термометров в течение суток покажут от 0 до +2 градусов. Добавим, что атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Ранее воскресенье принесет в Ленобласть дождь, мокрый снег и сильный ветер. В большинстве районов региона дороги покроются льдом.

Фото: pexels