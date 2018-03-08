В воскресенье петербуржцев снова ожидает жаркая погода

Воздух прогреется до +22 градусов.

По словам ведущего синоптика погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, сегодня, 21 июня, в Северной столице снова потеплеет. Температура воздуха прогреется до +20...+22 градусов, а в Ленобласти до +18...+23.

Также в Петербурге будет ощущаться северо-восточный ветер до 9 метров в секунду. Атмосферное давление почти не поменяется: составит 766 миллиметров ртутного столба. Несмотря на переменную облачность, дождей в городе не будет.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге отступила жара.

Фото: Pixabay